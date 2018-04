Fotelik samochodowy - niezbędny nowy element wnętrza Twojego auta



Powiedzmy sobie szczerze, fotelik samochodowy jest niezbędny w momencie kiedy chcemy przewozić dziecko autem. Dyskusja zaczyna się wówczas, kiedy zaczynamy się zastanawiać na budżetem. Jedni potrafią wydać krocie, ponieważ na szali stoi bezpieczeństwo dziecka inni zaś wybierają fotelik pierwszy lepszy byle tylko był. Odradzamy takie podejście!



Axkid duofix fotelik samochodowy idealny?

Wiadomo że dzieci rosną jak na drożdżach i to powinniśmy mieć na uwadze. Na rynku pojawił się axkid duofix fotelik samochodowy, który dzięki różnym regulacją posłuży rodzicom na dłużej niż jeden sezon. Mamy na myśli siedem różnych pozycji, które dopasowują się do wzrostu malucha. Produkt ten został wyposażony w systemy, które chronią patenty. Mamy tu na myśli automatyczną regulację zagłówka i wysokości pasów barkowych oraz w system samonapinających się pasów kotwiczących. Całe wnętrze fotelika wyłożone jest miękko wyściełanym pokrowcem, który można prać w pralce, co z pewnością ucieszy niejedną mamę. Axkid duofix można montować tyłem i przodem względem kierunku jazdy.



Główny dystrybutor tego produktu przywiązuje bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa dzieci. Z tego tytułu my również rekomendujemy wybór axkid duofix fotelika samochodowego na stronie sklepu internetowego Babyshop!